Илон Маск назвал дату запуска Falcon Heavy на Марс

Американский предприниматель Илон Маск объявил дату запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy на Марс. Основатель компании Space X написал на своей страничке в твиттере, что старт назначен на 6 февраля.

Ракета будет запущена со стартовой платформы на мысе Канаверал в штате Флорида. Ранее Маск опубликовал первые фотографии ракеты-носителя.

Известно, что грузом на борту космического корабля будет спортивный автомобиль Tesla Roadster, принадлежащий Маску. Во время полета аудиосистема машины будет проигрывать песню Дэвида Боуи Space Oddity.

Falcon Heavy – это связка из трех ракет Falcon 9. Об успешном запуске первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 в космос стало известно в марте. Испытания центрального блока новой ракеты тяжелого класса Falcon Heavy SpaceX провела в мае.