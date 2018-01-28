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Илон Маск назвал дату запуска Falcon Heavy на Марс

Запуск Falcon 9 с мыса Канаверал, 19 февраля 2017 года

Американский предприниматель Илон Маск объявил дату запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy на Марс. Основатель компании Space X написал на своей страничке в твиттере, что старт назначен на 6 февраля.

Ракета будет запущена со стартовой платформы на мысе Канаверал в штате Флорида. Ранее Маск опубликовал первые фотографии ракеты-носителя.

Известно, что грузом на борту космического корабля будет спортивный автомобиль Tesla Roadster, принадлежащий Маску. Во время полета аудиосистема машины будет проигрывать песню Дэвида Боуи Space Oddity.

Falcon Heavy – это связка из трех ракет Falcon 9. Об успешном запуске первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 в космос стало известно в марте. Испытания центрального блока новой ракеты тяжелого класса Falcon Heavy SpaceX провела в мае.

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