Никки Хейли раскритиковала "Грэмми" за видео про книгу "Огонь и ярость"

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли призвала организаторов музыкальной премии "Грэмми" не смешивать музыку и политику. Такое заявление она сделала после церемонии вручения наград, прошедшей в воскресенье.

На мероприятии было показано видео, в котором знаменитости читали отрывки из книги "Огонь и ярость", рассказывающей о предвыборной кампании и первых месяцах президентства Дональда Трампа. Среди известных личностей была бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. По словам Никки Хейли, миниатюра с чтением книги погубила премию. Она отметила, что на церемонии "Грэмми" музыку смешали с мусором.

Книга "Огонь и ярость" поступила в продажу 9 января. Ее написал независимый журналист Майкл Вулфф. Для этого он взял более 200 интервью. Один из главных рассказчиков в книге – бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон. Книга быстро стала бестселлером. Известно, что по ней планируют снять сериал.

В администрации президента США раскритиковали книгу. Сам Дональд Трамп назвал ее лживой. Еще до выхода книги адвокаты Трампа требовали от автора немедленно отказаться от публикации. В ответ книгу издали на несколько дней раньше.