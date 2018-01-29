В Москве суды арестовывают соратников Навального

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток участника "Забастовки избирателей" Константина Салтыкова. Об этом в твиттере сообщают "Грани". Его обвинили в неповиновении требованиям сотрудника полиции.

Ранее Симоновский суд Москвы арестовал координатора московского штаба Навального Сергея Бойко на 15 суток, об этом в твиттере пишет Иван Жданов. Бойко вменили повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Бойко полиция задержала 28 января перед "Забастовкой избирателей". Об этом сообщает ОВД Инфо.

Сообщается, что Николай Ляскин также арестован на 15 суток. Об этом активист сам написал в своем твиттере.