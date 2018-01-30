Российские чиновники отреагировали на "кремлевский доклад"

В Кремле назвали "достаточно беспрецедентной" ситуацию с публикацией "кремлевского доклада". "Лишь после анализа [документа] можно будет, наверное, давать какие-то заключения и приходить к каким-то выводам", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, он "индифферентно" относится к тому, что его тоже включили в "кремлевский доклад", однако, по словам Пескова, де-факто все, кто указан в списке, "названы врагами США".

В Совете Федерации России назвали "кремлевский доклад" "попыткой столкнуть российские элиты. Об этом заявил Франц Клинцевич, первый замглавы комитета по обороне и безопасности при верхней палате парламента. Он при этом отметил, что публикация "кремлевского доклада" только "сплотит и обозлит" попавших в него чиновников и бизнесменов. Другой член Совфеда – глава комитета по международным делам Константин Косачев – заявил, что американские власти, составляя "кремлевский доклад", якобы "просто переписали кремлевский телефонный справочник". Сам факт публикации документа Косачев назвал "политической паранойей".

"Кремлевский доклад" также прокомментировали некоторые члены правительства России. Аркадий Дворкович заявил, что он "просто обязан был быть в этом списке", а сам документ напоминает ему книжку "Кто есть кто в российской политике". Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что "кремлевский доклад" является частью формулы "испугать и заставить". Еще один заместитель главы правительства России – Юрий Трутнев – заявил, что ему "было бы обидно", если бы он не попал в доклад Минфина США.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов счел включение своего имени в "кремлевский доклад" попыткой Вашингтона "уменьшить эффективность гражданских институтов" в России. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова расценила внесение ее имени в "кремлевский доклад" как свидетельство того, что она "на правильном пути" к "счастью и благополучию российских детей". Глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что не видит для себя последствий от включения в "кремлевский доклад".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что "новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества". Помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что "кремлевский доклад" ни на что не повлияет. "На моей работе это никак не отразится, думаю, коллеги отнесутся к этому точно также", – добавил Фурсенко. Мэр Москвы Сергей Собянин, который также был включен в "кремлевский доклад", заявил, что "было бы очень странно", если бы имени главы столицы не было в этом списке.

Министерство финансов США во вторник обнародовало "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители силовых ведомств и олигархи.