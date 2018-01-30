Путин: "кремлевский список" Вашингтона – "недружественный акт"

Президент России Владимир Путин заявил, что обнародованный Вашингтоном "кремлевский список" – это недружественный акт, который осложняет российско-американские отношения, наносит вред международным отношениям в целом. Об этом Путин заявил во время встречи с доверенными лицами. Путин признался, что не видел "кремлевский список" США, но ему "обидно", что его там нет. "Обидно, слушай", – имитируя кавказский акцент сказал Путин.

Вместе с тем он заявил, что в настоящее время Москва не планирует никаких ответных мер.

В своем выступлении перед доверенными лицами Путин сказал, что "глупо" ставить Россию в один ряд с Ираном и Северной Кореей и одновременно обращаться к Москве, чтобы она выступила в роли посредника для снятия напряженности на Корейском полуострове.

Российский лидер сказал, что он все еще хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами и воздержится от любого немедленного возмездия.

"Мы ждали этого списка, и я не буду скрывать, были готовы предпринять ответные шаги, серьезные, что позволило бы сократить наши отношения до нуля", – сказал Путин.

"Пока мы будем воздерживаться от этих шагов, но мы будем внимательно следить за развитием ситуации", – заявил он.

Министерство финансов США во вторник обнародовало "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи.