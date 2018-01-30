В аэропорту Шереметьево задержали соратников Навального

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В Москве, в аэропорту Шереметьево, задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего "Навальный Live" Руслана Шаведдинова. После ареста их доставили в ОВД Даниловский, где они останутся на ночь до суда. Об этом Шаведдинов написал в своем твиттере.
Сторонников Навального задержали после их возвращения в Россию. Ярмыш рассказала о том, что ее и Шведдинова досмотрели лично в присутствии понятых.
28 января Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов более 10 часов вели прямую трансляцию "забастовки избирателей" в эфире "Навальный Live". На данный момент видеозапись посмотрели полтора миллиона человек.
"Забастовка избирателей" прошла 28 января в десятках городов России. В акциях участвовали тысячи человек. Организатор забастовки – Алексей Навальный – был задержан на акции в Москве, позднее его отпустили из полиции под обязательство явиться в суд.
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