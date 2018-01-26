В Москве полиция окружила штаб Алексея Навального

В Москве штаб Алексея Навального окружили сотрудники полиции. Сторонники оппозиционера сообщают о задержании четырех волонтеров, которых увезли в отделение полиции.

За последние недели обыски проводились в 30 штабах Навального в разных городах. Действия полиции преимущественно связаны с акцией "Забастовка избирателей". Оппозиционер призвал провести ее 28 января.

В пятницу в Президиуме Верховного суда сообщили, что жалоба Навального на отказ Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России окончательно отклонена.

Накануне в Министерстве внутренних дел России предупредили, что ведомство будет жестко пресекать нарушения закона на массовых акциях и митингах в преддверии выборов президента.