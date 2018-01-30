СМИ: суд в США признал Стрелкова виновным в крушении MH17

Суд в США признал Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Стрелков, виновным в крушении самолета малайзийских авиалиний в Донецкой области. Об этом сообщает нидерландское издание Zembla со ссылкой на копию вердикта. 20 декабря суд Северного округа штата Иллинойс обязал Гиркина выплатить 400 миллионов долларов 25 родственникам погибших пассажиров. В 2014 году Гиркин был одним из лидеров сепаратистов на востоке Украины.

Интересы истцов представлял американский адвокат Флойд Виснер, который подал иск в 2015 году. В интервью Радио Свобода он подчеркивал, что дело не в компенсации, а в том, чтобы "получить ответы на вопросы, кто осуществил, спланировал и санкционировал эту страшную акцию". Гражданский иск против Гиркина в США удалось подать в соответствии с американским "Биллем о защите жертв пыток".

Игорь Гиркин заявил, что его не волнует решение суда о "неизвестно кем сбитом Боинге", однако он готов помочь родственникам погибших, если у него "появятся лишние полмиллиарда долларов". В СМИ отмечают, что получить компенсацию по этому делу практически невозможно, поскольку Гиркин не явился в суд, а по домашнему адресу в Москве его не нашли.

"Боинг" малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что "Бук", из которого сбили самолет, был привезен из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. В списке подозреваемых в причастности к крушению самолета около 100 фамилий, однако следователи пока не называли ни одно из имен.