Активиста "Антимайдана" Топаза приговорили к 8 годам тюрьмы

Суд в Киеве признал Игната Кромского, известного под псевдонимом Топаз виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины. Вину активиста "Антимайдана" в участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем также сочли доказанной. Кромского приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Топаза задержали в 2014 году. По версии следствия, он организовал захват Харьковской областной администрации и массовые беспорядки в центре Харькова, в ходе которых погибли люди. Прокуратура просила для обвиняемого 15 лет тюрьмы и уже заявила, что будет обжаловать приговор.

В ходе судебного разбирательства Топаз сбегал из-под домашнего ареста. Его повторно задержали при попытке пересечения российско-украинской границы в Харьковской области. Своей вины Кромский не признает.