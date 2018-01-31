Путин попросил прощения у олимпийских атлетов из России

Президент России Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов, отправляющихся на зимние Олимпийские игры в Южной Корее за то, что не смогли уберечь их от давления извне.

"Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно не свойственными, чуждыми спорту событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то", – заявил Путин во время встречи с олимпийскими атлетами из России. Путин отметил, что в стране также складывается "сложная общественная оценка" ситуации, сложившейся вокруг участия спортсменов в предстоящей Олимпиаде.

"Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить", – сказал Путин.

В декабре прошлого года сборную России отстранили от участия в зимней Олимпиаде. Международный олимпийский комитет (МОК) счел доказанным, что российские власти на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Атлетам, которые доказали, что не употребляли запрещенные вещества, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. Заявки на участие в Играх подали более 500 спортсменов из России. МОК одобрил участие 169 атлетов.

В марте 2017 года, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, президент России Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. Тогда он призвал прислушаться к заявлениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) и докладу независимой комиссии Ричарда Макларена, несмотря на то что в их работе были допущены "промахи". О том, что Путин, вероятно, знал о допинговых схемах в российском спорте, которые были созданы для обеспечения победы российских спортсменов на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, на днях также заявил немецкий телеканал ARD со ссылкой на информатора WADA и бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Комиссия Макларена на протяжении несколько лет занималась расследованиями государственной поддержки допинга в российском спорте. В результате обнародования первой части доклада Макларена в июле 2016 года Международный олимпийский комитет и спортивные федерации отстранили от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро около 100 российских спортсменов. Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря 2016 года. В ней сообщалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады в 2014 году. Впоследствии многих спортсменов лишили медалей, полученных на зимних Играх в Сочи.