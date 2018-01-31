ЦИК завершил прием документов для регистрации кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила прием документов для регистрации кандидатов на президентские выборы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Подписи избирателей в свою поддержку успели сдать действующий глава государства Владимир Путин, выдвинутый партией "Яблоко" Григорий Явлинский, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов от "Партии Роста", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" и Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России".

Последней подписи также сдала Ксения Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива". СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента к выдвижению телеведущей, однако она отрицает связь с Кремлем. В интервью РБК 31 января Собчак заявила, что Путин "действительно удивился", когда узнал о ее выдвижении. При этом ранее она заявляла, что президенту не понравилось ее намерение участвовать в выборах.

Еще двое кандидатов на пост президента России – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин – освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий. Они уже зарегистрированы в качестве кандидатов.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. В них также собирался участвовать оппозиционер Алексей Навальный, однако ему отказали в регистрации. Политик после этого призвал к забастовке избирателей. Первые акции прошли 28 января. В них участвовали тысячи человек в десятках городов России.