Собчак передала в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

Ксения Собчак передала в Центральную избирательную комиссию 105 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. По словам Тимура Валеева, главы штаба Собчак, подписи были собраны практически во всех регионах страны, кроме Чечни и аннексированного Крыма.

Сама Собчак, отвечая на вопросы журналистов в Центризбиркоме, в частности, заявила о "железном занавесе", который, как утверждает телеведущая, устанавливают против России другие страны. Собчак отметила, что это происходит из-за того, что "никто не хочет связываться со страной-агрессором". "Моя задача – бороться и с этим тоже", – заявила телеведущая.

Собчак называет себя кандидатом "против всех". Она участвует в выборах от партии "Гражданская инициатива". СМИ сообщали о возможной причастности Администрации президента к выдвижению телеведущей, однако она отрицает связь с Кремлем.

Ранее необходимые для выдвижения в президенты подписи в Центризбирком передали действующий глава государства Владимир Путин, сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский и выдвиженец от "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Еще двое кандидатов на пост президента – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин – освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. В них также собирался участвовать оппозиционер Алексей Навальный, однако ему отказали в регистрации. Политик после этого призвал к забастовке избирателей. Первые акции прошли 28 января. В них участвовали тысячи человек в десятках городов России.