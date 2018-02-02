Беспрецедентное право

У системного либерала, доверчиво взявшего корзиночку-чемоданчик и угодившего в российскую тюрьму, но вину свою отрицающего, выбор невелик. Имеются всего лишь два пути. Жестко политизировать процесс или ограничиться чисто юридическими средствами защиты.

Вчера выяснилось, что выбор не имеет ни малейшего значения.

Можно, подобно Алексею Улюкаеву, говорить о том, что с ним сводит счеты могущественный враг. Выражать демонстративное презрение к обвинителям и к тому, что они называют доказательной базой. В последнем слове повиниться перед соотечественниками, обличив себя в равнодушии к их бедам, отделить себя от системы, которой так долго и верно служил. В итоге прокуроры запросят 10 лет, а судья выпишет восьмерочку.

А можно, подобно Никите Белых, вести себя гораздо сдержанней. Если кого и винить в своих бедах, то гражданина Зюдхаймера и некие правоохранительные органы, но никак не высшее начальство. И от службы на благо народа не отрекаться, но напоминать в последнем слове, что вкалывал без отпусков по 12-14 часов в сутки и «личных корыстных целей» не преследовал. Можно твердо заявить в конце выступления, что, мол, прошу извинить, но политических заявлений делать не намерен. И все равно прокуроры затребуют десяточку, а судья влепит 8 лет.

Такие у них схожие судьбы, у бывшего министра и бывшего губернатора. Такие удивительные совпадения мы наблюдаем – в прокурорских речах и судебных вердиктах. До мелочей. Прямо как в Великобритании, где установлено прецедентное право. Только здесь совсем не Великобритания.

В процессе по делу Улюкаева не было предъявлено ни одного серьезного доказательства совершенного преступления. После того, как ключевой свидетель обвинения проигнорировал все повестки в суд, привлекать к ответственности следовали его, а не бывшего министра. Как минимум за неуважение к закону, если не за лжесвидетельство и провокацию. Тем не менее посадили того, на кого указал Игорь Сечин.

В процессе по делу Белых все ключевые свидетели в суд явились и свои показания подтвердили, но один из них, отбывающий наказание Альберт Ларицкий впоследствии заявил, что оговорил подсудимого. Судью данный факт не заинтересовал. Как и то обстоятельство, что губернатор-«взяточник» совсем не обогатился за время пребывания в должности главы региона. Зато удостоился личной похвалы от президента Путина, который называл Кировскую область среди тех немногих регионов, где достигнут, вообразите себе, «значительный прогресс» в деле улучшения инвестиционного климата. Должно быть, сей одобрительный отзыв слишком взбодрил Никиту Юрьевича, и он утратил чувство опасности, общаясь с местными и заезжими бизнесменами.

Беззаконие и жестокость – вот что особенно бросается в глаза при чтении судебных вердиктов

К слову, сам Владимир Владимирович деятельно поучаствовал в этих процессах, помогая судьям вынести единственно правильное решение, что еще более сближает сюжеты. Поддерживая своего давнего друга Игоря Ивановича, он поддержал и следователей, обвинявших Улюкаева во взяточничестве. Комментируя дело Белых, как бы изумился, что тот «берет деньги у предпринимателя – и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах». Хотя поражаться по совести следовало не тому, что губернатор якобы отказывался брать бакшиш у себя по месту работу и в рублях, а тому, что гарант Конституции оказывал грубое давление на судебную власть. Впрочем, никого это не удивило, поскольку опять-таки здесь вам не Великобритания.

А еще, о чем думать больнее всего, оба приговора, вынесенных в столичных районных судах, сродни приговорам смертным. Это касается и разменявшего седьмой десяток Алексея Улюкаева, и 42-летнего Никиты Белых, страдающего диабетом, энцефалопатией и вообще живущего на таблетках, под постоянной угрозой инсульта. Беззаконие и жестокость – вот что особенно бросается в глаза при чтении судебных вердиктов и окончательно сближает судьбы экс-министра и экс-губернатора.

Однако возможностей защититься у них, системных либералов, практически не было, что убедительно доказано в ходе процессов. Говоришь про политику и ссоришься с высшим начальством или взываешь к нему, напоминая о том, как беззаветно трудился, поднимая нищий регион, – итог один. Два пути, и оба заканчиваются одинаково.

Вероятно, спасителен лишь третий путь. Помня об исторических уроках, не наниматься спецами к большевиками, как бы они сегодня ни назывались. Не соблазняться химерой служения государству и режиму, прямо враждебному людям с демократическими убеждениями. Не взваливать на себя эти неподъемные корзиночки-чемоданчики, то есть не ходить во власть, будучи либералом. Дабы не надорваться.

Илья Мильштейн – журналист

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