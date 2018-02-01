Признан виновным

Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых. Его обвиняют в получении взятки в размере 600 тысяч евро. Это первое решение суда в череде так называемых "губернаторских дел". Прокуратура попросила приговорить Никиту Белых к 10 годам лишения свободы. Бывший губернатор вины не признает и считает это дело провокацией со стороны правоохранительных органов.

"Суд установил: Белых, будучи должностным лицом, совершил получение взятки за совершение действий и бездействия в пользу взяткодателя, а также представляемых им лиц, которые входят в служебные полномочия должностного лица и в силу должностного положения могут способствовать указанным действиям и бездействию, а равно за общее покровительство и попустительство по службе (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", – огласила приговор судья Татьяна Васюченко. Срок, к которому приговорили экс-губернатора, будет оглашен позднее.

На прошлой неделе Никита Белых выступал в суде с последним словом. Он не стал делать политических заявлений, а говорил о юридической стороне дела, о ходе процесса и противоречиях в материалах дела, анализировал свою работу на посту губернатора Кировской области, говорил о своем здоровье, которое значительно ухудшилось за время процесса. Несколько последних заседаний по делу Никиты Белых проходили в следственном изоляторе "Матросская тишина", поскольку подсудимому было тяжело ездить в суд. В заключение своего выступления Никита Белых попросил суд вынести справедливое решение и оправдать его.

"Сейчас у меня одно желание и одна мечта – быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня. Быть рядом с женой, заниматься своими сыновьями, а сейчас их у меня четверо. Я действительно много недодал близким людям, моей семье. И это моя ошибка. Так расставил приоритеты еще в молодом возрасте – сначала работа, а потом все остальное. А поскольку работа занимала все время, то в этих графиках и режимах, увы, не хватало места для тех, кто нуждался больше всего. И что бы дальше ни произошло, я должен эту ситуацию исправить. Для всего этого надо здоровье, которое сильно поистрепалось.

Сейчас у меня одно желание и одна мечта – быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня

За последний месяц в меня вкололи столько капельниц и уколов и столько таблеток, сколько не было за всю мою прошедшую жизнь. Мне 42 года. И я понимаю, что то, что происходит сейчас, – это купирование проблемы, а не полноценное лечение. Тем не менее я еще раз хочу поблагодарить вас, Ваша честь, за то, что в работе по организации судебного процесса вы шли мне навстречу, помогали в наиболее сложных ситуациях, связанных с моими болячками. Я прошу извинить меня тех, кто ждал сегодня политических заявлений. Я не хочу этого делать. Я хочу одного – чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение," – сказал в суде Никита Белых.

Во время прений сторон представители прокуратуры попросили приговорить Никиту Белых к 10 годам колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 100 миллионов рублей.

Дело Никиты Белых суд рассматривает с сентября 2017 года. По версии следствия, в 2011–2016 годах Белых получил взятку на общую сумму в 600 тысяч евро. В первом эпизоде обвинения речь идет о 2011–2012 годах, когда, как предполагает следствие, Белых получил взятку в 200 тысяч евро от владельца компаний "Кировлес" (потом – УК "Лесхоз") и "Нововятский лыжный комбинат" Альберта Ларицкого за льготные условия проектов по освоению лесов.

Второй эпизод относится к 2014–2016 годам. Тогда, по версии обвинения, Белых получил еще 400 тысяч евро от нового владельца этих компаний – немецкого бизнесмена Юрия Зудхаймера за "общее покровительство и попустительство" при оценке деятельности компаний.

По версии следствия, передача денег происходила в четыре этапа, и во время последнего из них в Москве в июне 2016 года Никита Белых и был задержан. Следственный комитет опубликовал фотографии задержания бывшего губернатора, на которых видно, как он сидит в ресторане, а на столах разложены денежные купюры.

Никита Белых вину не признает. В суде он называл свое уголовное преследование "банальной провокацией со стороны правоохранительных органов". По его словам, дело построено на оговоре людей, которые находятся в зависимости у правоохранительных органов, – Альберта Ларицкого и Юрия Зудхаймера.

Оба ключевых свидетеля давали показания в суде. Ларицкого доставили в суд из тюрьмы – он отбывает наказание по делу о мошенничестве. В октябре Ларицкий говорил, что давал взятку бывшему губернатору за покровительство в получении участков леса под вырубку, однако позднее, по словам адвоката Никиты Белых, Ларицкий признался, что оговорил бывшего губернатора под давлением, и готов был изменить показания. Эти слова подтвердил и сам Белых, сообщив, что Ларицкий заранее попросил у него прощения за показания против него. По словам Белых, свидетелю угрожали "вредными последствиями".

Юрий Зудхаймер в своих показаниях рассказал, что узнал от Белых, что существует некая "такса" в размере 200 тысяч евро за то, чтобы предприятие "оставили в покое". Первый раз Зудхаймер заплатил деньги в 2014 году. Спустя два года, по его словам, состоялась встреча в Риге, на которой Белых снова потребовал взятку. Тогда Зудхаймер рассказал об этих просьбах ФСБ. Вторую взятку бизнесмен передавал частями, последний транш – в московском ресторане 24 июня 2016 года, когда и задержали Белых. По словам Зудхаймера, Белых знал, что в пакете, который ему передали в ресторане, – деньги. Бывший губернатор утверждал, что думал, что в пакете вино – подарок на его прошедший день рождения.

В октябре 2017 года за Никиту Белых поручилась председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Во время заседания СПЧ она заявила, что знает бывшего губернатора Кировской области "с тех пор, когда он еще был средней руки бизнесменом". "Могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек", – сказала Алексеева. Президент Владимир Путин в ответ на это заявил, что решение по его делу будет принимать суд, однако отметил "странности" в этой истории. "Но, согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя – и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах", – сказал Путин.

Никита Белых возглавлял Кировскую область более семи лет – с 2009 по 2016 год. Через месяц после возбуждения уголовного дела Владимир Путин уволил его с этого поста в связи с утратой доверия.