В Пхёнчхан прибудет делегация во главе с номинальным главой КНДР

Северная Корея планирует направить делегацию высокого уровня, возглавляемую номинальным главой КНДР Ким Ён Намом на Олимпийские игры в Южную Корею. Об этом сообщает Министерство по делам объединения Южной Кореи. Ким Ён Нам - председатель Президиума Верховного народного собрания, парламента Северной Кореи. Фактически главой государства является Ким Чен Ын.

Министерство сообщило 4 февраля, что Ким Ен Нам возглавит делегацию, которая, как ожидается, прибудет в Южную Корею 9 февраля с трехдневным визитом.

Пхеньян отправляет 22 спортсмена на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Церемония открытия запланирована на 9 февраля, а соревнования пройдет до 25 февраля. За это время Сеул надеется провести межкорейские переговоры. Это следует за годом повышенной напряженности в отношении ядерных и ракетных программ Северной Кореи.