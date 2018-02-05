В Томске бизнесмены вышли на пикет из-за долгов китайской компании

Руководители и сотрудники коммерческих компаний, которые работали подрядчиками на строительстве лесопарка в Томской области, вышли в понедельник на пикет в центре Томска. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

По словам бизнесменов, инвесторы проекта из Китая задолжали им более двухсот миллионов рублей. Они требуют от областной администрации, которая курировала международный проект по строительству лесоперерабатывающего комплекса, вмешаться в ситуацию.

Задержки по выплатам начались с 2015 года после того, как сменился состав учредителей лесопромышленного парка. Новый китайский инвестор, которому принадлежит 51% акций предприятия, стал проводить аудиты, как считают предприниматели, чтобы снизить долги холдинга перед подрядчиками. Однако, как заявил один из участников протестной акции бизнесмен Павел Новиков, сейчас нанятые китайцами юристы делают все, чтобы избежать выплат по всем финансовым обязательствам перед строителями. Это более трехсот человек, работавших на объектах.​

По словам Новикова, есть несколько решений российских судов, которые обязывают китайских учредителей выплатить долги по выполненным контрактам, но они не исполняются. Предприниматели заявили, что руководство лесопромышленного парка оставило без денег более 30 компаний, занимавшихся строительно-монтажными работами и оказанием транспортных услуг.

На строительство Асиновского леспромпарка китайские инвесторы потратили более 20 млрд рублей. Предприятие планировало выпускать продукцию из местной древесины.