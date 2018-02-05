Серебренников смонтировал фильм о Цое, находясь под домашним арестом

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу о хищениях в "Седьмой студии", смонтировал в своей квартире фильм "Лето" о музыканте Викторе Цое. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал продюсер картины Илья Стюарт.

Он пояснил, что Серебренников, которого задержали в Петербурге 22 августа прямо на съемках фильма, на тот момент уже "успел снять практически весь необходимый материал". Стюарт добавил, что создатели картины должны закончить работу над ней этой весной, а в феврале начнутся ее продажи на Берлинском кинофестивале.

В августе минувшего года, спустя несколько дней после задержания Серебренникова, продюсер Илья Стюарт заявил, что работа над фильмом "Лето" будет заморожена, так как без режиссера его закончить нельзя.

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова обвиняют в причастности к хищению средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". 9 ноября Басманный суд Москвы арестовал его имущество – квартиру, машину и денежные средства. Серебренников отвергает обвинения, называя их "абсурдными". В поддержку режиссера неоднократно выступали деятели культуры, правозащитники и представители СМИ.