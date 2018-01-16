Суд продлил арест Серебренникову, Итину и Малобродскому – до апреля

Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля арест художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову, бывшему директору театра Алексею Малобродскому и директору "Седьмой студии" Юрию Итину, которых обвиняют в хищениях. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Накануне Следственный комитет сообщил, что расследование дела о хищениях в "Седьмой студии" завершено. Сумма ущерба, который, по версии следствия, нанесли действия Серебренникова, выросла с 68 миллионов рублей до 133 миллионов.

Режиссер отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Он и Итин находятся под домашним арестом, а Малобродский помещен в СИЗО. Вину признала только бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, которая дала показания на своих бывших коллег. Сам Серебренников обвинил бухгалтера в оговоре, а следствие – в том, что оно прислушивается только к показаниям Масляевой.

В защиту Кирилла Серебренникова и других обвиняемых по делу "Седьмой студии" неоднократно выступали российские и зарубежные деятели культуры.