Полицейские пришли в квартиру Навального и вызвали его на допрос

В квартиру к оппозиционеру Алексею Навальному в понедельник утром пришли сотрудники полиции. У себя в твиттере политик сообщил, что в отношении него ведется проверка по делу об "избиении полицейских".

В своем Telegram-канале Навальный уточнил, что получил две повестки. Поводом послужила видеозапись задержания оппозиционера в Москве во время "Забастовки избирателей".

Протестные акции прошли 28 января в десятках городов России; в них участвовали тысячи человек. Алексей Навальный был задержан на акции в центре Москвы и позднее отпущен из полиции под обязательство явиться в суд.