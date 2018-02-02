В Петербурге полиция задержала двух волонтеров штаба Навального

В Санкт-Петербурге полиция задержала волонтера штаба Навального Григория Жиленкова и несовершеннолетнего активиста, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо". Жиленков рассказал, что действия полицейских связаны с недавней протестной акцией "Забастовка избирателей". Суть обвинения они не разъяснили.

Накануне в Екатеринбурге суд оправдал сторонника Навального Дмитрия Чирикова, которого обвинили в незаконной раздаче листовок. Акция была согласована с городскими властями.

В Москве листовки, которые распространяют волонтеры штабов Навального, были признаны незаконными. Чиновники Московской городской избирательной комиссии нашли в них признаки предвыборной агитации.

Алексей Навальный планировал участвовать в выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года. Оппозиционеру отказали в регистрации из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса". После этого он призвал к так называемой "Забастовке избирателей". Первые акции в поддержку бойкота голосования прошли 28 января. В них участвовали тысячи человек в десятках городов России.