Нарушение элементарных понятий порядочности

Доброе утро!

Снег скрывает внешние приметы, но приоткрывает суть вещей.

Политических “новости” две: Путина сегодня зарегистрируют кандидатом в президенты, а в российской армии создается главное военно-патриотическое управление.

Судебно-следственные известия:

Пенсионерка из Краснодарской области два раза отсидела по 10 суток за один и тот же ролик во “ВКонтакте”.

Навального вызвали на допрос в Следственный комитет по делу об избиении полицейских в ходе акции 28 января. В каком статусе находится Навальный, еще не ясно. Пока можно почитать о том, как петербургский студент с 12 июня ходит по судам в связи с тем, что он якобы выбил зуб полицейскому.

Мосгорсуд отменил решение районного суда о 10-суточном аресте юриста Фонда борьбы с коррупцией Александра Помазуева – после того, как тот отсидел восемь суток.

Врачу-гематологу Елене Мисюриной, приговоренной к двум годам, изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. Это реакция на общественную кампанию по ее защите – обвинения с нее не сняты, предстоит апелляция.

Чистки в руководстве Дагестана, видимо, достигли пика. Правительство отправлено в отставку, за несколько часов до этого были задержаны и.о. премьер-министра Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. В домах у них прошли обыски (у Гамидова нашли золотой пистолет и автоматы). Все они задержаны в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы.

В Новосибирской области народ взбунтовался после того, как в яме, не засыпанной коммунальщиками осенью, утонули двое детей. Несколько месяцев назад в той же яме погиб молодой мужчина. Глава поселка Колывань ушел в отставку. Яму огородили.

Погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова представили к званию Героя России. Роман Филиппов служил в Крыму, но он не был до этого украинским военнослужащим, как мы ошибочно написали вчера, повторив неверное сообщение “Новой газеты”. До Крыма Филиппов долго служил в Приморье. И еще одна публикация, косвенно связанная с погибшим: “Фонтанка” показала на его примере (не публикуя личных данных), что, зная дату рождения военнослужащего и его личный номер, можно получить о нем массу информации на официальном сайте Минобороны. Журналисты, в частности, узнали, что погибший зарабатывал меньше, чем бойцы частных военных компаний. В Минобороны эту публикацию назвали “нарушением элементарных понятий порядочности”.

Суд в Киеве отклонил апелляцию Михаила Саакашвили на отказ миграционной службы предоставить ему политическое убежище. Теперь политика могут экстрадировать в Грузию, где его уже приговорили к трем годам тюрьмы. Саакашвили в фейсбуке назвал вердикт суда “решением Порошенко”.

Верховная Рада Украины сегодня обсудит “зеркальный ответ” на польский закон “О национальной памяти” – разумеется, в той его части, что касается “идеологии бандеризма”. Израиль больше волнует часть, касающаяся Холокоста. Из-за скандала отменен визит в Польшу министра образования Израиля. Он сказал, что это для него большая честь. Здесь – попытка объяснить, что происходит в Польше.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля. Вообще они должны были пройти в октябре. Зачем это сделано, Алиев не объяснил. После состоявшегося в 2016 году референдума о поправках к Конституции, президентский срок продлен с пяти до семи лет и введены посты первого и второго вице-президента, которые назначаются президентом. Алиев назначил первым вице-президентом свою жену.

В Эквадоре – обратное движение: там граждане на референдуме не разрешили президенту работать больше двух сроков. Предыстория этого референдума – здесь.

В Брюсселе начался суд над подозреваемым в организации терактов в Париже в ноябре 2015 года. Его задержали в марте 2016 года и сейчас судят за покушение на убийство полицейских в ходе спецоперации. Слушания по терактам Париже будут позже и, скорее всего, во Франции.

Финансовые новости. Американский фондовый рынок пережил крупнейшее за семь лет падение, курс биткоина упал ниже семи тысяч долларов, а Роман Абрамович, по данным местной прессы, просит у швейцарских властей вид на жительство.

Три ссылки сегодня несколько мрачные, так уж вышло:

История. Статья Марии Майофис о детских хоровых студиях в СССР (страшная вещь – там были “хоровые ступени”, “хоровая эстафета” и “хоровая прививка”) и подробный анализ практики фотографирования частных похорон в России – с картинками и гипотезами о том, зачем это делалось.

О немощи. Перевод статьи немецкого журналиста Клааса Релоциуса о том, как помогают заключенным с болезнью Альцгеймера, и разговор с социологом Еленой Здравомысловой о том, как меняются понятия о старости и какой она будет потом.

И о мрачном Петербурге – вернее, о ленинградском фотографе Борисе Смелове, который создал в 1970-80-е годы этот образ для города. Рассказывает куратор выставки Смелова в Главном штабе Эрмитажа Дарья Панайотти.

Искренне ваши,

Семь-сорок