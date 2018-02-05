Министр образования Израиля: "Отмена моего визита в Польшу - большая честь"

Министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил в понедельник, что Польша отменила его визит в связи с развернувшимся скандалом вокруг законодательства, предложенного польским парламентом. Законопроект запрещает обвинять поляков в преступлениях, совершенных во времена Холокоста.

"Кровь польских евреев плачет из земли, и ни один закон не заставит её замолчать", - заявил Нафтали Беннет вечером в понедельник. "Правительство Польши отменило мой визит, потому что я упомянул о преступлениях её народа. Для меня это большая честь", - подчеркнул он.

Законопроект, предложенный правящей националистической партией "Право и справедливость", требует штрафов и тюремного заключения сроком до трех лет за намерение попытаться приписать преступления, которые нацистская Германия проводила в течение почти шестилетней оккупации, в целом польскому народу. Правящая партия утверждает, что борется с использованием таких фраз, как "польские лагеря смерти", когда речь идет о немецких концлагерях.

Нацистская Германия построила концлагеря в оккупированной Польше и проводила там массовые убийства евреев во время Второй мировой войны. Польша также стремится подчеркнуть собственные страдания от рук нацистов.

Законопроект вызвал возмущение в Израиле. Израиль рассматривает его как попытку обелить ту роль, которую некоторые поляки сыграли в убийстве евреев во время Второй мировой войны.

"Да, лагеря смерти в Польше были построены и управлялись немцами, и мы не можем позволить им уклониться от ответственности за эти действия", - сказал Беннет. "Однако многие поляки по всей стране преследовали, сообщали о них или принимали активное участие в убийстве более 200 000 евреев во время и после Холокоста. Только несколько тысяч человек, Праведников народов мира, рисковали своими жизнями, чтобы спасать евреев", - заявил министр.

Нацисты и их пособники систематически убивали шесть миллионов евреев, уничтожив треть мирового еврейства во время Второй мировой войны.