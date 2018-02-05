Волонтера Навального оштрафовали за пост с патриотическим лозунгом

Городской суд Майкопа оштрафовал на 2000 рублей волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального Павла Михайличенко. Его обвинили в публичном демонстрировании нацистской символики, об этом сообщает проект "ОВД-Инфо".

Михайличенко оштрафовали за пост в социальной сети "ВКонтакте". К записи с критическим текстом про празднование Дня Победы и военный парад были прикреплены два фото. На одном из них была запечатлена машина с надписями "Хотите, можем повторить!" и "Спасибо деду за победу!". Среди надписей была наклейка, на которой был изображен половой акт между двумя людьми, вместо голов у которых была свастика и серп с молотом. Данное изображение и стало причиной штрафа.

3 февраля активиста доставили в полицию, где оставили на ночь. По словам Михайличенко в составленном на него протоколе утверждалось, что исследование фото провел кандидат философских наук.

Сторонники Навального в разных городах уже неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны полиции и прокремлевских активистов.