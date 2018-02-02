Освобожден последний "узник Болотной" Максим Панфилов

Последний обвиняемый по так называемому "Болотному делу" Максим Панфилов освобожден от принудительного стационарного лечения в психиатрической лечебнице и уже находится дома. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо".

В конце января суд Астрахани принял решение о переводе Панфилова на амбулаторное лечение. Судья согласился с доводами защиты о том, что "синдром Туретта", которым страдает Панфилов, не помешает ему вести нормальный образ жизни и работать.

В марте минувшего года суд признал жителя Астрахани Максима Панфилова виновным в применении насилия к представителю власти на Болотной площади в мае 2012 года. В приговоре говорится, что обвиняемый сорвал шлем с сотрудника ОМОНа и "причинил ему физическую боль".

Сам Панфилов утверждал, что не участвовал в массовых беспорядках. Специалисты института имени Сербского признали его невменяемым. В июле осужденного поместили в психиатрическую больницу в Астрахани на принудительное лечение.

После освобождения Максима Панфилова в заключении больше не останется ни одного человека, обвиненного по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.