Верховная Рада требует от Польши пересмотреть спорный закон

Депутаты парламента Украины во вторник, 6 февраля, поддержали (242 – за, при необходимом минимуме в 226 голосов) заявление в связи с принятием польскими Сеймом и Сенатом новой редакции закона "Об Институте национальной памяти", в котором, в частности, речь идет и о запрете идеологии лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и введении уголовной ответственность за отрицание преступлений, совершенных украинскими националистами.

Верховная Рада призвала польского президента Анджея Дуду наложить вето на этот закон, поскольку, как подчеркивается в заявлении, "категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов, навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и коммунистического".

Кроме того, украинские парламентарии отмечают, что такое решение Варшавы "усиливает антиукраинские тенденции в польском обществе и ставит под угрозу права и свободы почти миллиона украинцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши".

26 января Сейм Республики Польша принял предложенную движением Kukiz'15 поправку к закону "Об Институте национальной памяти", а 1 февраля такую инициативу поддержал и польский Сенат.

5 февраля из-за польского закона представители украинских праворадикальных партий "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" (запрещена в РФ. – РС) пикетировали дипломатические представительства Польши в Киеве, Одессе, Львове, Луцке и Харькове, а тремя днями ранее пресс-служба Тернопольского горсовета сообщила, что в ответ на принятый парламентом Польши закон отныне на всех зданиях и коммунальных учреждениях города одновременно с государственным сине-желтым флагом Украины будут поднимать и революционный красно-черный флаг ОУН.