Дуда подпишет поправку к закону "Об Институте национальной памяти"

Президент Польши Анджей Дуда заявил во вторник, что подпишет спорный законопроект, который иногда называют "законом о Холокосте", несмотря на протесты со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Предложенная и утвержденная Сеймом и Сенатом поправка предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет за упоминание термина "польские лагеря смерти" и за утверждение "публично и против фактов", что польская нация или государство были соучастниками преступлений нацистской Германии.

Правое правительство Польши, представляющее партию "Право и справедливость", заявляет, что закон необходим для защиты репутации поляков как жертв нацистской агрессии. Израиль считает, что закон запретит истинные высказывания о роли, которую некоторые поляки играли в нацистских преступлениях. Дуда также сказал, что попросит Конституционный трибунал дать разъяснения по законопроекту. Вероятно, они будут выпущены после вступления закона в силу, сообщает Рейтер.

26 января Сейм Республики Польша принял предложенную движением Kukiz'15 поправку к закону "Об Институте национальной памяти", а 1 февраля такую инициативу поддержал и польский Сенат.