Активист из Татарстана, выступивший против аннексии Крыма, покинул РФ

Активист из Татарстана Рафис Кашапов, который три года отсидел в тюрьме за критику российской аннексии Крыма, сообщил Радио Свобода/Радио Свободная Европа, что бежал из России. В интервью он заявил, что в настоящее время находится в Киеве и планирует попросить политического убежища либо на Украине, либо в другой стране.

Кашапов был первым россиянином, который был приговорен к лишению свободы за публичную критику аннексии Крыма. Он был освобожден из колонии в Коми 27 декабря после отбывания наказания по обвинению в сепаратизме и разжигании межнациональной розни. По его словам, обвинения против него были политически мотивированы.

Кашапов сказал Татаро-Башкирской службе РСЕ/РС, что уехал из России, потому что источники в Татарстане сообщили ему, что против него может быть возбуждено новое уголовное дело. Ранее в одном из интервью вскоре после освобождения Кашапов резко критиковал российские власти, заявив, что освобождение в России похоже на замену "маленькой тюрьмы на большую". Арест Кашапова в декабре 2014 года произошел после публикации в социальных сетях, в которой он критиковал Москву за нарушение прав крымских татар. Он также критиковал участие России в конфликте на востоке Украины.

Кашапов возглавляет неправительственную группу в Татарстане – Татарский общественный центр. Группа проводит кампании по сохранению национальной идентичности, языка и культуры татар. Российская правозащитная группа "Мемориал" признала Кашапова политическим заключенным.