Погибшему в Сирии пилоту посмертно присвоили звание Героя России

Погибшему в Сирии пилоту Су-25 Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Ранее его тело и часть обломков самолета доставили в Подмосковье. Об этом сообщили источники РБК в министерстве обороны страны и администрации президента. По данным журналистов, посредником в передаче останков выступила Турция.

Российский штурмовик был сбит 3 февраля боевиками в провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб в бою.

Военная операция вооруженных сил России в Сирии проводится с осени 2015 года. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о "выводе" российских войск из Сирии в связи с "выполнением" поставленных боевых задач. По официальным данным, за время операции в Сирии погибли более 40 российских военнослужащих. По данным СМИ и независимых исследовательских групп, потери в несколько раз больше.

На примере погибшего летчика издание "Фонтанка" показало, что, зная личный номер военнослужащего, можно получить закрытую информацию о нем с сайта министерства обороны. Журналисты в частности, узнали, что погибший зарабатывал меньше, чем бойцы частных военных компаний, и призвали закрыть уязвимость на сайте. В Минобороны публикацию назвали “нарушением элементарных понятий порядочности”.