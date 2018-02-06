Ордер на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа оставили в силе

Суд в Лондоне оставил в силе ордер на арест основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Сторона защиты просила его отменить, поскольку Ассанжа больше не разыскивают для допроса власти Швеции.

Британский суд санкционировал арест после того, как Ассанж нарушил условия освобождения под залог в 2012 году. Основатель Wikileaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где против него было открыто уголовное дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Более пяти лет он скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне.

В 2017 году Ассанж получил гражданство Эквадора, но власти Великобритании отказались предоставить ему дипломатический статус, чтобы покинуть страну. В мае прошлого года дело Ассанжа в Швеции было закрыто. Тем не менее британская полиция обещала задержать его за нарушение местных законов, если он покинет территорию посольства. Основатель Wikileaks опасается, что его могут выдать в США, где его обвиняют в разглашении секретной информации.