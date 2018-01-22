Чего хочет бизнес?

Лидер Партии Роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов - об экономической альтернативе
В эфире программы "Лицом к событию" 22 января в 19:05 выступит уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, лидер Партии Роста, участник президентских выборов-2018 Борис Титов.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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