Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Лицом к событию

Чего хочет бизнес?

Баннер на пункте сбора подписей за Бориса Титова на президентских выборах 2018. Фото Александр Щербак/ТАСС

Лидер Партии Роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов - об экономической альтернативе

В эфире программы "Лицом к событию" 22 января в 19:05 выступит уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, лидер Партии Роста, участник президентских выборов-2018 Борис Титов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

​Опрос прохожих на улицах Москвы

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG