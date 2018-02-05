Путин победил под Сталинградом?

После массовых митингов 3 февраля в связи с 75-летием победы Красной Армии в битве с Вермахтом под Сталинградом, на которые были приведены и привезены десятки тысяч человек, создается впечатление, что не сталинский СССР, а Путинская Россия - победитель во Второй мировой войне. Более того, после просмотра телепрограмм может показаться, что война эта возобновилась, но уже со всем Западным миром.

Зачем кандидату на пост президента президенту России Владимиру Путину такая агитация войной и победой? Какими методами проводится "патриотическая мобилизация"? И как соотносятся пропаганда и правда о войне. Обсуждаем с доктором исторических наук, заместителем председателя партии "ПАРНАС" Андреем Зубовым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" - 5 февраля в 19:05.