"Кампания за ликвидацию ядерного оружия": миру грозит скорый конфликт

Мир стоит на пороге ядерной катастрофы, заявили эксперты "Международной кампании по запрещению ядерного оружия" (ICAN). В организации, получившей Нобелевскую премию мира, считают, что риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-либо за последние 65 лет.

Исполнительный директор организации Беатрис Фин заявила на заседании Европарламента, что причиной атомной войны может стать напряжённость между Северной Кореей и Соединёнными Штатами. В частности, она выразила обеспокоенность новой ядерной доктриной США.

"Международная кампания по запрещению ядерного оружия" стала лауреатом Нобелевской премии мира 2017 года за работу по "привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения атомного оружия". Организация начала свою деятельность в 2007 году и насчитывает в общей сложности 468 партнерских организаций в 101 стране.

В начале февраля Министерство обороны США опубликовало новую ядерную стратегию. Одной из целей новой военной стратегии обозначена модернизация ядерного потенциала. Вашингтон обвинил Россию в нарушении договора о контроле над вооружениями 2010 года (СНВ-3). В Москве эти обвинения отвергли.