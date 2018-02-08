Суд оштрафовал протестующих в администрации Тувы сирот

Суд в Кызыле оштрафовал на 500 рублей четверых сирот, которые устроили "лежачую забастовку" в Агентстве по делам семьи и детей Тувы. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Активисты пришли в Агентство 5 февраля. Они добивались выдачи положенного им жилья. В знак протеста активисты остались там ночевать. Позже к ним присоединились сироты из других населенных пунктов Тувы. Вечером 6 февраля полиция задержала 21 участника акции.

Суд над активистами проходил в закрытом режиме. Остальных сирот суд оправдал. Один из активистов Саян Дугержаа сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии" , что сироты намерены обжаловать штрафы, поскольку считают, что закон на их стороне. Кроме того, по словам Дугержаа, они продолжат отстаивать свое право на жилье.​

Проблема с жильем для сирот в Туве носит массовый характер: сейчас в очереди на получение квартир в республике стоят 4611 человек.​