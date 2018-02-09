В Краснодаре задержан координатор движения "Голос" Давид Канкия

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В Краснодаре полиция задержала координатора движения в защиту прав избирателей "Голос". Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает, что полицейские остановили машину Давида Канкии, поскольку она якобы числится в угоне.
Активиста доставили в отдел полиции и проверяют по базам данных. Ему предъявлено обвинение в неповиновении представителю власти.
Соратники Канкии полагают, что его задержание связано с семинарами для наблюдателей, которые были намечены на 10 и 11 февраля. Движение занимается мониторингом нарушений на выборах.
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