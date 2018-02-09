Журналисту Али Ферузу разрешили покинуть Россию

Басманный суд Москвы разрешил журналисту "Новой газеты" Али Ферузу выехать в третью страну. Об этом сообщает "Новая газета". Судья Елена Ленская пояснила, что журналист имеет право подать заявление судебным приставам с просьбой выехать из России, предъявив соответствующие документы.

2 февраля Московский городской суд приостановил процедуру выдворения Феруза, а также разрешил ему уехать в другую страну. До своего отъезда Феруз должен находиться в учреждении временного содержания иностранных граждан, где провел последние полгода.

22 января Верховный суд отменил решение о выдворении и направил дело Феруза на новое рассмотрение. Мосгорсуду, в частности, посоветовали обратить внимание на то, что журналисту оформили проездной документ Международного комитета Красного Креста для самостоятельного выезда в Германию.

В начале августа минувшего года Худоберди Нурматов (настоящее имя Феруза) был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Феруз утверждает, что на родине – в Узбекистане – его могут обвинить в сотрудничестве с террористическими организациями, подвергнуть пыткам и убить. В течение нескольких лет он безуспешно пытался получить убежище или статус беженца в России.