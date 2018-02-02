Мосгорсуд разрешил журналисту Али Ферузу уехать из России

Московский городской суд в пятницу приостановил процедуру выдворения из России журналиста "Новой газеты" Али Феруза, а также разрешил ему уехать в другую страну. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда. При этом до своего отъезда Феруз должен находиться в учреждении временного содержания иностранных граждан, где провел последние несколько месяцев.

22 января Верховный суд отменил решение о выдворении и направил дело Феруза на новое рассмотрение. Мосгорсуду, в частности, посоветовали обратить внимание на то, что журналисту оформили проездной документ Международного комитета Красного Креста для самостоятельного выезда в Германию.

В конце декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Али Феруза (Худоберди Нурматова), которому грозит выдворение в Узбекистан. Суд в Страсбурге направил властям России вопросы о том, было ли нарушено право Феруза на личную свободу и неприкосновенность и право на запрет пыток. После постановления ЕСПЧ Мосгорсуд приостановил процедуру депортации журналиста.

В начале августа минувшего года журналист был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Феруз утверждает, что на родине – в Узбекистане – его могут обвинить в сотрудничестве с террористическими организациями, подвергнуть пыткам и убить. В течение нескольких лет он безуспешно пытался получить убежище или статус беженца в России.