В Петербурге члены ОНК зафиксировали пытки над заключенными

Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Петербурга обнаружила следы пыток у антифашистов Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, обвиняемых в участии в террористическом сообществе. Итоги общественной проверки опубликованы на сайте ОНК.

Члены ОНК зафиксировали у Игоря Шишкина многочисленные ссадины и царапины, ожог руки, а также признаки сотрясения мозга. Как отмечается в докладе правозащитников, во время встречи с ними Шишкин выглядел "подавленным". Арестованный спрашивал разрешение на любое действие у сотрудников следственного изолятора, а также просил членов ОНК "не делать то, что может вызвать недовольство" представителей власти.

У Виктора Филинкова члены ОНК в присутствии медицинского работника обнаружили на теле более 30 ожогов от электрошокера. Во время встречи антифашист сообщил, что на него оказывали давление и советовали не продолжать общение с правозащитниками. Также в одном из присутствующих на встрече оперативников Филинков узнал человека, руководившего его пытками.



Антифашисты Игорь Шишкин и Виктор Филинкова были арестованы 25 января. В их квартирах прошли обыски. По версии следствия, антифа-активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".