В Краснодаре координатор движения "Голос" арестован на пять суток

Суд в Краснодаре арестовал на пять суток координатора движения "Голос" Давида Канакию. Его обвинили в неповиновении требованиям сотрудника полиции, сообщает агентство "Интерфакс".

Ранее полиция задержала Канакию якобы за то, что он отказался показать документы сотруднику правопорядка. Активиста доставили в отдел полиции и проверили по базам данных.

Соратники Канакии полагают, что его задержание связано с семинарами для наблюдателей, которые были намечены на 10 и 11 февраля. Движение занимается мониторингом нарушений на выборах.