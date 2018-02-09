В Краснодаре координатор движения "Голос" арестован на пять суток

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Суд в Краснодаре арестовал на пять суток координатора движения "Голос" Давида Канакию. Его обвинили в неповиновении требованиям сотрудника полиции, сообщает агентство "Интерфакс".
Ранее полиция задержала Канакию якобы за то, что он отказался показать документы сотруднику правопорядка. Активиста доставили в отдел полиции и проверили по базам данных.
Соратники Канакии полагают, что его задержание связано с семинарами для наблюдателей, которые были намечены на 10 и 11 февраля. Движение занимается мониторингом нарушений на выборах.
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