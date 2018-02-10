Власти Чечни собираются снести дом главы "Мемориала" в Курчалое

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Власти Чечни собираются снеси 37 частных домов в Курчалое. Среди них – дом главы чеченского представительства центра "Мемориал" Оюба Титиева.
В пресс-релизе правозащитной организации сообщается, что жильцы узнали о готовящемся сносе 5 февраля, когда представители администрации созвали их на собрание у мечети. Они сообщили, что на этом месте будет торговый центр, а у хозяев недвижимости есть неделя на то, чтобы покинуть дома.
"Мемориал" отмечает, что жителям Курчалоя пообещали новую жилплощадь, но не рассказали никаких подробностей, а также не оформили с ними никаких договоров.
Правозащитники подчеркивают, что происходящее доказывает бесправность жителей Чечни "перед произволом чиновников".
Оюба Титиева задержали 9 января. Его арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а наркотики ему в машину подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.
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