Волонтеру Навального в Петербурге угрожали подбросить гильзы

Волонтер штаба Навального в Санкт-Петербурге рассказал, что полицейские угрожали подбросить ему гильзы от огнестрельного оружия.

Владислав Корнюшенко сообщил правозащитному порталу "ОВД-Инфо", что 9 февраля в его подъезде дежурили люди, похожие на полицейских в штатском, а в ночь на субботу его машину, в которой он развозил листовки для штаба, остановили сотрудники дорожной полиции.

Позднее к ним присоединился человек в штатском, которого Корнюшенко заснял на телефон. Он предложил активисту "отойти и поговорить по-хорошему", а когда тот отказался, полицейские заковали его в наручники и стали обыскивать без понятых.

Корнюшенко заставили удалить видеозапись, угрожая пытками в полиции и обещая подкинуть гильзы. После этого на волонтера составили протокол о хулиганстве и обязали явиться в суд.

Сотрудники штабов Навального в городах России регулярно сообщают о преследовании со стороны полиции и изъятии листовок, посвященных объявленной оппозиционером "Забастовке избирателей". В Петербурге у станции метро "Сенная площадь" в эту субботу задержали волонтера и троих работников местного штаба, передает "ОВД-Инфо".