В Ростове журналиста оштрафовали за участие в собрании Навального

В Ростове-на-Дону суд оштрафовал на 250 тысяч рублей журналиста газеты "Левиафан" Тимофея Мартыненко. Причиной для штрафа стало присутствие журналиста на собрании по выдвижению в президенты оппозиционера Алексея Навального, сообщает "Новая газета".

Суд признал собрание инициативной группы, на которое пришел Мартыненко, "несанкционированным мероприятием". По словам журналиста, у него было редакционное задание от газеты, а значит, он в любом случае имел право находиться на собрании. Однако суд счел Мартыненко рядовым гражданином и признал виновным в повторном участии в несогласованной акции.

Журналист обратился с жалобами в Следственный комитет и прокуратуру. Мартыненко требует проверить действия полиции и суда.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса". 30 декабря Верховный суд России отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения ЦИК. 6 января апелляционная инстанция это решение утвердила.