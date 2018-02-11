Технототалитаризм, клоны-мутанты и беспилотные тапки

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. В последние годы Китай ударными темпами строит общество тотального контроля с использованием новейших компьютерных технологий. Эти технологии обкатываются в Синьцзяне, автономном районе на востоке страны, где живут мусульмане-уйгуры, под предлогом борьбы с сепаратизмом и терроризмом. Правительство собирает базу их ДНК, заставляя сдавать для этого кровь. Фото на документы оцифровываются и заносятся в общую базу. На каждом углу стоят камеры с системой распознавания лиц, сверяющие лица прохожих с этой базой. Даже чтобы залить бак бензина на автозаправке, нужно предъявить документы и показать лицо камере. Полицейские патрули регулярно останавливают прохожих и проверяют содержимое их телефонов на наличие запрещенных иностранных приложений, вроде WhatsApp и Facebook, и политически незрелых сообщений в мессенджерах, а год назад, чтобы сэкономить силы полицейских, уйгуров начали заставлять устанавливать специальную программу, которая сама следит за тем, чтобы на телефоне не было ничего запрещенного. Эти практики постепенно распространяются на другие районы страны. В Китае уже установлено 170 миллионов уличных камер с системой распознавания лиц, и в ближайшие годы планируется установить ещё более 400 миллионов. Камеры устанавливают не только на улицах, но и в подъездах домов. Вся информация с них передаётся в центральную базу данных полиции. В декабре корреспондент BBC решил проверить эту систему на себе — китайская полиция нашла его в четырехмиллионном городе всего лишь за 7 минут. На этой неделе к системе слежения добавился ещё один элемент: полицейским на вокзалах начали выдавать компьютерные очки, сканирующие лица в толпе и сравнивающие их с лицами в полицейской базе данных. Утверждается, что благодаря этой технологии уже арестовано более 30 человек.

2. Возможно, люди не такие сволочи, как принято считать. Все, наверное, слышали про эксперимент Мильграма, в ходе которого психолог Стэнли Мильграм приказывал своим подопытным, студентам Йельского университета, бить током человека за непрозрачной перегородкой, который неправильно отвечал на вопросы экзаменатора — эксперимент якобы изучал влияние боли на память. Результаты были шокирующими — студенты, по приказу экспериментатора, повышали напряжение, даже когда невидимый студентам «испытуемый» просил прекратить эту пытку или вообще переставал подавать признаки жизни. На самом деле за перегородкой был актёр, только притворявшийся, что ему больно, и изучалась вовсе не связь боли и памяти, а готовность людей причинять страдания другим по приказу сверху. Эксперимент до сих пор описывается в учебниках психологии как доказательство того, что подавляющее большинство людей готовы подчиняться даже самым преступным приказам — как это было, например, во время правления нацистов в Германии. Но теперь учебники, похоже, придётся переписывать. Два американских ученых решили — как ни поразительно, впервые за 55 лет, прошедших с первой публикации статьи Мильграма — изучить интервью подопытных студентов, которые были записаны сразу после окончания эксперимента. Выяснилось, что 72% из тех, кто увеличивал напряжение до самого конца, просто раскусили замысел Мильграма и не верили, что причиняют человеку за перегородкой серьезную боль или тем более могут убить его электрическим разрядом. «Такого никто не позволил бы», — совершенно справедливо замечают они в интервью. Почему эти свидетельства не были опубликованы ранее, можно только гадать.

3. Расшифровка генома мраморного лангуста подтвердила то, о чем ученые уже догадывались: все особи этого вида – клоны, и все они женского пола. Мраморные лангусты откладывают икру, которая не требует оплодотворения, и из этой икры появляются точные генетические копии матери. На земле существуют и другие подобные организмы, хоть их и не очень много, но в одном мраморный лангуст уникален: этот вид появился меньше четверти века назад, в 1995-м, в результате мутации другого, двуполого вида лангустов, в одном немецком зоомагазине. В результате торговли и обмена его клоны распространились по аквариумам по всей Германии, потом кто-то из них сбежал в водоём, и теперь они живут вольной жизнью по всей Европе и уже попали даже в Японию и на Мадагаскар. Ещё одна необычная черта мраморных лангустов — то, что у них не два набора хромосом, как у остальных животных, в том числе и размножающихся партеногенезом, а три. У животных, размножающихся половым путем, в организме потомства один из хромосомных наборов матери замещается хромосомным набором отца. В организме однополых животных оба набора матери передаются потомству. Первый мраморный лангуст решил, получив хромосомный набор отца, оставить себе и оба хромосомных набора матери, да так с тех пор и передаёт все три из поколения в поколение. Впрочем, ученые считают, что продолжаться это будет недолго — однополые виды обычно довольно быстро вымирают от болезней, паразитов или изменений окружающей среды, так как, в отличие от двуполых животных, не могут к ним адаптироваться из-за отсутствия обмена генами между разными особями. Правда, такое «быстро» может продолжаться и тысячи лет, так что нам надо привыкать жить с этими странными существами на одной планете.

4. Шотландским биологам удалось то, что ученые безуспешно пытались сделать уже много лет — взяв человеческую яйцеклетку на самой ранней стадии развития, вырастить её в искусственных условиях до полностью зрелого состояния. Ученые надеются, что это может стать прорывом в лечении бесплодия, хотя до практического применения этой технологии придется подождать ещё несколько лет.

5. Китайский крестьянин украл 800 метров дороги. Нанял экскаватор и грузовик, разобрал дорожное полотно, вывез бетонные обломки и продал их по 10 юаней за тонну. Чистая прибыль – 5000 юаней (примерно 800 долларов). Как он потом объяснил полиции, ему нужны были деньги, а по этой дороге всё равно никто никогда не ездил. Кстати, в результате амбиций провинциальных властей в Китае за последние годы построены сотни километров автобанов из ниоткуда в никуда, на которых часами не увидишь ни одной машины – так что предприимчивому человеку есть где развернуться.

6. Раз уж речь зашла о дорогах — в Перу водитель грузовика заехал в пустыню Наска и оставил заметные колеи вдоль и поперек знаменитых древних индейских рисунков, нанеся им немалый ущерб. Водитель оправдывается тем, что он человек темный, о рисунках ничего не знал и вообще заблудился. Комментаторы подозревают, что он просто решил срезать крюк, чтобы не ехать по платной дороге. Водителю по имени Хесус грозят 9 месяцев тюрьмы и крупный штраф.

7. Пока Маск демонстрировал беспилотные грузовики и запускал свою Теслу в космос, японцы из Nissan занимались пусть не таким громким, но значительно более полезным делом — создавали самоуправляемые тапки, которые, если забыть их в случайном месте, едут к своему привычному месту и аккуратно там паркуются. Великая цивилизация, что ещё скажешь. Скорей бы уже начали продавать.

8. Калифорния обсуждает девочку, додумавшуюся продавать герл-скаутские печенья (их традиционно продают с тележек, собирая деньги для финансирования скаутской организации) у дверей магазина марихуаны в городе Сан-Диего (продажа марихуаны без рецепта врача разрешена в Калифорнии с 1 января 2018 года). Активный компонент марихуаны тетрагидраканнабиол воздействует на рецепторы, запускающиеся выработку стимулирующих аппетит гормонов, в результате чего у «обкурившихся» людей возникает сильное чувство голода. В результате всего за пару дней девочке удалось продать более 300 упаковок печенья. Пока одни комментаторы восхищаются её изобретательностью, другие спрашивают местную организацию герл-скаутов, не стыдно ли им брать деньги, связанные с продажей наркотиков, и предлагают запретить торговлю герлскаутским печеньем в соседстве подобных магазинов. Сам магазин против такой торговли ничуть не возражает и даже предлагает девочке установить перед входом постоянный киоск.

9. Европейский суд по правам человека решил, что литовское правительство не имело права запрещать рекламные плакаты с рекламирующим джинсы персонажем, похожим на Иисуса Христа. Литовское агентство по защите прав потребителей запретило плакаты фирмы Sekmadienis Ltd на основании того, что они оскорбляют чувства верующих, и наложило на фирму штраф. Фирма подала в литовский суд, но проиграла. В результате дело дошло до ЕСПЧ, который принял сторону фирмы, заявив, что запрет плакатов является нарушением свободы слова, и постановил, что правительство Литвы должно вернуть дизайнерам сумму штрафа. Посмотреть на плакаты можно, например, здесь.

10. Журнал Vanity Fair опозорился на всю галактику, опубликовав фотосессию с Риз Уизерспун, Опрой Уинфри и другими звездами. В результате халтурной работы с фотошопом на одной из фотографий у Риз Уизерспун оказалось три ноги, а на другой у Опры Уинфри — три руки. Риз Уизерспун уже успела написать в твиттер, что раз уж правда всё равно открылась, она надеется, что поклонники смогут принять её такой, какой есть, с тремя ногами. Особенно впечатляет то, что фотосессию делала знаменитая Энни Лейбовиц. Сама ли она так опростоволосилась, или это был кто-то из дизайнеров журнала, остаётся пока неизвестным. Лишние конечности, вероятно, послужили компенсацией за то, что с фотографий исчез изначально присутствовавший там Джеймс Франко — незадолго до публикации выяснилось, что он приставал к студенткам со своих актерских курсов, и издатели решили, что он не заслуживает места в журнале. Кроме фотографий, Франко лишился и номинации на Оскара. Сам он все обвинения отрицает.

Три ноги Риз Уизерспун

А это три руки Опры Уинфри. Сможете найти третью?