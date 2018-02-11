В Москве прошли пикеты против действий российских военных в Сирии

В Москве у здания министерства обороны в воскресенье прошла серия одиночных пикетов против участия России в военной кампании в Сирии. Московский журналист Денис Стяжкин сообщил в своём блоге, что пикетирующие держали плакаты с резкими антивоенными лозунгами и критикой российских властей. Об этом информирует "Эхо Москвы". В публикации говорится, что через трое суток после налета авиации США в Сирии российские власти так и не отреагировали на сообщения о гибели, "возможно, десятков российских граждан". По данным американских и курдских источников, удар наносился по наступавшим проправительственным силам в районе Дейр-эз-Зора на востоке страны. Погибли, по всей видимости, не кадровые военнослужащие, а служащие так называемых частных военных компаний, информирует "Эхо Москвы".

Команда расследователей из Conflict Intelligence Team сообщила 9 февраля в Фейсбуке, что, по данным источников в Пентагоне, среди проасадовских сил, попавших под удар международной коалиции, были "российские наёмники". Эта информация не получила официального подтверждения, но также не была официально опровергнута.

Частные военные компании не зависят от государства, поэтому их потери находятся вне компетенции Министерства обороны и МИД. Такую оценку в интервью "Эху Москвы" высказал лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский.

Газета The Washington Post в минувшую пятницу написала, что "фатальное столкновение" между американскими и российскими вооружёнными отрядами в Сирии служит "зловещим предзнаменованием". Командир сирийских курдов генерал Хасан, ставший свидетелем столкновения, назвал боевые действия русских "безответственными". Американская сторона видит в этом "хроническую проблему", мешающую найти решение сирийскому военному конфликту, отмечается в публикации американского издания.