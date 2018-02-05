CIT сообщила о химической атаке в сирийском городе Серакаб

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о химической атаке с применением хлора в сирийском городе Серакаб. Вблизи этого города 3 февраля был сбит российский штурмовой самолет Су-25.

Бомбы с хлором, предположительно, сбросил вертолет сирийских правительственных войск. Известно как минимум об 11 пострадавших. Еще несколько ударов по городам в сирийской провинции Идлиб нанесла российская авиация, отмечает CIT. Речь, в частности, идет о населенных пунктах Маарет-эн-Нууман и Кафер-Небель, неподконтрольных войскам Башара Асада. Точное число пострадавших неизвестно.

Российский штурмовик Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот погиб. Вскоре после этого Министерство обороны России заявило, что по боевикам, которые сбили Су-25, был нанесен "удар высокоточным оружием". Однако, как предполагает Conflict Intelligence Team, российская авиация применила кассетные бомбы.

Международные правозащитные организации и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в применении в Сирии запрещенных кассетных боеприпасов и химического оружия. В Кремле отвергают эти обвинения.