В Приангарье полицейских обвинили в избиении школьника

Жительница Усть-Кута обвинила местных полицейских в избиении ее 14-летнего внука на допросе. Она рассказала, что подростка вызвали в отделение как свидетеля бытовой драки, в которой участвовал муж сотрудника полиции, проводившей допрос. Об этом сообщает издание "Усть-Кут24".

Полицейские выгнали из кабинета законного представителя свидетеля – 85-летнюю бабушку. По ее словам, они стали запугивать и бить школьника "по голове и ребрам", угрожая "опустить" в случае жалоб в прокуратуру. На следующий день бабушка, воспитывающая внука одна, написала жалобу на полицейских в местное подразделение Следственного комитета России.​

Глава следственного отдела СК по Усть-Куту Андрей Босак подтвердил сайту "Сибирь.Реалии" факт жалобы, пояснив, что медицинское освидетельствование показало отсутствие телесных повреждений у подростка. "Жалобу писала не бабушка школьника, он сам. Он и не заявлял о том, что его били, – сообщил Босак".

Информация о допросе несовершеннолетнего передана детскому омбудсмену по Иркутской области.​