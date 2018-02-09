Вымученная сексуальность: снова о Дерипаске, Приходько и Насте Рыбке

В Рунете уже второй день подряд безраздельно бушует история Насти Рыбки (начало истории вместе с матчастью читайте здесь).

Елизавета Осетинская:

ой, ну Навальный просто красава сегодня)))))))

Всеволод Новиков:

Как приятно ощущать себя если не заказчиком, то по крайней мере, спонсором таких замечательных расследований.

Станислав Дмитриевский:

Новая порция помоев из путинского свинарника

Константин Янкаускас:

Один из ближайших советников Медведева и в прошлом Путина вместе с олигархом Дерипаской развлекается с проститутками на яхте около берегов загнивающей Норвегии. Духовные скрепы 80-го уровня.

Геннадий Гудков:

Вот настоящее лицо путинской России: высшая власть слилась в экстазе с придворными миллиардерами и девушками «со сниженной социальной ответственностью».

Для народа - кольцо врагов, затянутые пояса, «бомбежка Воронежа» в ответ на санкции и фальшивые приступы патриотизма. И вранье, вранье и еще раз враньё.

Для себя, любимых, многомиллионные яхты, частные самолеты, дворцы и имения с прислугой и развлечения с девушками из «эскорта». И наворованные миллиарды. Долларов и евро, рубли презираются.

Сергей Марков:

Навальный опубликовал расследование как вице премьер Приходько на яхте олигарха Дерипаска ведет переговоры, а там еще и молодые девчонки за деньги. Якобы компромат. Банальность это а не компромат. Такое в любой стране сплошь и рядом. Это Навальный весь в тоске от потери популярности пытается найти хоть что то. И не находит. Потому что это пустая пошлость, а не компромат. Но всем чуть смешно, чуть любопытно по клубничному, но политически понятно, что Навальный сдувается. Собчак его обыгрывает. Кто лучше? Оба хуже.

Алексей Рощин:

Но не без ложки дегтя, конечно. Все-таки злопамятность Навального феноменальна. Сделал реально огненнное видео - и не удержался, чтобы не пнуть в нем свою заклятую подругу! На 23.15 Алексей открывает книгу (про похождения проституток на яхте Дерипаски) как бы на первой подвернувшейся странице и держит ее открытой несколько секунд, одновременно воркующим голосом суля тем, кто книгу прочтет, раскрытие нескольких удивительных тайн. За эти несколько секунд зритель успевает прочесть только то, что одну из проституток зовут Ксюша... Тут Навальный книгу закрывает и дальше снова, как ни в чем ни бывало, рассказывает про миллиарды коррупционера Приходько.

Я, пожалуй, сразу дам спойлер: Ксюша из книги - это НЕ ТА Ксюша.

Ярослав Белоусов:

Скандал с участием статусных Олега Дерипаски и Сергея Приходько, а также совсем не статусной Насти Рыбки в любой нормальной стране обошелся бы Правительству отставкой замешанного в грязной истории вице-премьера.

Но это же РФ, и мы все понимаем.

Игорь Эйдман:

Россией правят не трагические шекспировские злодеи. Интеллектуальный уровень, эстетические пристрастия и жизненные мотивы современных правящих мегаворов, мало отличаются от тех, что были у мелких жуликов из известной советской комедии «Джентльмены удачи». Помните как вор Косой мечтал о счастье: «Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом — и в Ялту!». В современной версии эта цитата прозвучала бы так: «Яхту куплю с бассейном, найму десяток <проституток>-моделей - и в океан!». Ради того, чтобы вначале заполучить, а потом не потерять все это, российская правящая верхушка готова на любые преступления.

В погоне за такой "сладкой жизнью" (в представлении банальнейших мещан) эти люди вначале захватили и разворовали свою страну, а сейчас пытаются во всем мире привести к власти таких же примитивных и алчных шарлатанов, как они сами. Именно этим, судя по расследованию Навального, и занимаются Дерипаска с Приходько.

Сергей Кальварский:

Вот если бы эта Рыбка оказалась бывшей женой телеведущего Караулова, это я понимаю. Настоящий был бы саспенс и катарсис.

Ольга Ирисова:

Какой теперь выход у Кремля? Можно, например, создать отдельную службу - эскорт-полк - и для сотрудниц/ков ввести ограничения на действия в соц.сетях.

Евгений Ихлов:

И в принципе я могу себе представить, как Дерипаска, находясь с другой стороны Насти Рыбки, стараясь не отвлекаться, доносит до Приходько озабоченность крупного бизнеса возможными последствиями внешнеполитического авантюризма.

Но ведь и до этого могло быть так, что Трамп в аналогичной ситуации излагал тому же вице-премьеру свои представления о перспективах улучшение российско-американских отношений...

Борис Грозовский:

"Дневники по соблазнению миллиардера" теперь будут вместо трегубовских "Баек кремлевского диггера". Политика становится более сексуальной, но эта сексуальность какая-то вымученная, не органичная, как у сидящих на виагре и уставших от жизни немолодых джентльменов. И не слишком умной -- с представлениями о желаемом образе жизни (у всех героев этой истории) на уровне вчерашних деревенских пареньков и девушек, оказавшихся в городе, разбогатевших и не знающих, что со своим богатством делать.

Алексей Миноровский:

Друзья, надеюсь, вы понимаете, что образом жизни Дерипаски и, главное, Насти Рыбки, хочется жить большинству, если не практически всем сторонникам путинского режима?

Даже в меньшей степени хотят быть Дерипаской, потому что ему нужно 1) учить языки 2) чему-то учиться вообще 3) за что-то отвечать

Ей же, этой Насте Рыбке, в их, путинском, представлении, не нужно ровным счетом ничего. Она поймала один счастливый билет, когда оказалась на этой яхте, а теперь поймает и другой - попав на передачу "Пусть говорят".

Вот эта корпорация бездельников, эстетический низ которой расположен в культуре "шансона - музыки для души", а эстетический верх - это и есть вот эти вот золотые батоны, губы-пельмени и яхты, тридцать пять тысяч одних только яхт, - вот она и есть настоящая и среда, и опора режима.

Коррупция и преступная деятельность всевозможных "государственных шлюх" и "отставных палачей" (если брать поэтику Ю.Ю.Шевчука) - всего лишь надстройка, плоды той самой среды, чавкающей и постоянно чего-то жрущей. Харчи, рукколу и нас с вами.

Алексей Шабуров:

Понятно, что российский чиновник живет не на зарплату. Его содержат вот такие вот олигархи. Навальный называет это взятками, но я бы не сводил все к банальным отношениям взяточник - взяткодатель. Мне кажется, тут что-то более глубокое, напоминающее феодальные отношения.

Дерипаска не хищная акула-капиталист, которая подкупает крупного государственного чиновника. Он - держатель крупного куска собственности, которым ему позволяют распоряжаться в обмен на услуги суверену. И чиновник - вовсе не подлый взяточник, а преданный слуга суверена, получающий за свою работу определенные блага - часть ренты от уже упомянутого куска собственности, держателем (но не истинным собственником) которого выступает Дерипаска.

Схема сложная, но простыми объяснениями тут, боюсь, не обойтись.

Владимир Милов:

Зная Дерипаску, могу сказать следующее. Он человек предельно психованный, помешанный на вопросах пиара и мелочах. Мне даже трудно представить что у него в организме творится сейчас, думаю что у него сейчас просто взрыв мозга и всего остального. Знаю как он бешено психовал по гораздо менее серьезным поводам.

Вы знаете, вот вы сейчас пишете, "а как же это служба безопасности не проверяла инстаграмы шлюх" - а вот представьте себе, готов легко поверить. Я лично знаю истории как присутствовавшие в кабинетах крупных олигархов близкие им лица снимали всякие важные совещания на телефон, а эти все престарелые деятели, огражденные эшелонами секьюрити, даже не могли представить что это происходит.

Ну и Приходько, конечно, это просто песня. Чувак реально просидел от Ильича до Ильича, имеет крайне серьезную репутацию (например, по факту он является автором знаменитой "мюнхенской речи" Путина), и в общем, на него ничего серьезного не было. А вот так спалился на девчачьем инстаграме. Фантастика. Приходько это не фигляр-Шувалов какой-нибудь, это реально серьезный чувак, в рейтинге творцов внешней политики, уверен, он в числе первых, может быть на втором месте после Ушакова.

Интересный момент: учитывая глубокую связь Дерипаски с ельцинской семьей, у меня мысль возникла, что Приходько еще с 90-х может у Дерипаса на зарплате сидеть. То есть столько лет это в тайне хранить, и так спалиться, представляете.

Во мужики попались.

Ну девицу-то убьют скорее всего.

Виталий Щигельский:

в 90-е оппоненты мочили друг друга из гранатометов,

теперь перебрасываются шлюхами.

да здравствует прогресс!

Героиня расследования Навального продолжает шоу практически нон-стоп. Вчера вечером она рассказала в своём Инстаграме, что на той яхте стала жертвой группового изнасилования, а теперь хочет, чтобы Олег Дерипаска на ней женился.

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Роман Доброхотов:

Приготовьте ваши носовые платки

Альфред Кох:

Вечер перестает быть томным. Mee Too шагает по планете.

Карина Орлова:

Вечер обещал быть томным

Проститутка из Бобруйска, которая Дерипаску под ФБР подвела, теперь требует на ней жениться, угрожая. Чем - не скажу, смотрите видео.

Лев Симкин:

Ему теперь с этой яхты два пути: либо он ее ведёт в загс, либо она его ведёт к прокурору.

Екатерина Винокурова:

Нет, ну вот теперь я действительно удивлена(тут вторая серия: эта самая Настя Рыбка говорит, что если Дерипаска на ней не женится, она обвинит его и Приходько в групповом изнасиловании в эфире «Пусть говорят» и пойдет в полицию).

А это точно реальность?

Аркадий Бабченко:

Олигарх вызвал проститутку на яхту, теперь она пишет MeToo и одновременно хочет за него замуж, чтобы сохранить свою честь.

Вы прослушали главные политические новости России.

Спокойной ночи.

Дмитрий Гололобов:

Сергей Семенов, вышедший на свободу после года заключения по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной, выплатил пострадавшей 220 тысяч рублей.

Насиловать в России совсем недорого. Так и Дерипаска тыщ за 300 отмажется.

Геннадий Смирнов:

Вообще-то, про коллизию "Дерипаска на яхте группово изнасиловал эскортницу Настю Рыбку" мы все уже сыграли в кинокартине "Глянец" в 2006 году. Как говорится, дура, учи матчасть.

Владимир Варфоломеев:

А вот это уже выглядит посерьёзнее незадекларированных усадеб и яхт. Групповое изнасилование, если оно действительно имело место, - это не шутки, пусть даже у нас тут не Америка. Хотя и вряд ли спустя долгое время что-то можно доказать.

Вариант банального оговора в принципе нельзя исключать, но, учитывая статус обвиняемых персон, на их шантаж способны решиться или полные идиоты, или самоубийцы.

Анастасия Миронова:

Так интересно! Знаете, мне всегда казалось, что в таких кругах шлюх, которые увидели хоть грамм лишнего, топят в море до возвращения в гавань. А тут девка чуть ли не онлайн-репортажи со встреч с Дерипаской ведет. Она ведь не просто книжонку написала, а во время встреч постила в Инстаграм кучу видео. Сдается мне, что кто-то просто заказал Приходько. Или это хорошая спецоперация американцев: вывести его на белый свет. Не исключено,что с участием Дерипаски операция и проведена - человек испугался. А Настя Рыбка - офицер белорусского КГБ, отрабатывает для Лукашенко запасной аэродром. Хорошая версия, да? Прямо скажем, блестящая. Почему только через Навального провернута?

Станислав Яковлев:

И кстати, напрасно девочка так старательно сигнализирует всем заинтересованным лицам, что территориально она находится именно в Дубай.

В том Дубае Сулима Ямадева с лёгкостью угрохали. Вот просто как два пальца.

Не то что девочку.

Но уже вскоре Настя сообщила всем читателям, что посты про изнасилование - шутка и троллинг.

Николай Руденский:

"- Это была шутка, - сказала она наконец, - клянусь вам! это была шутка!

- Этим нечего шутить, - возразил сердито Германн".

("Пиковая дама")

Татьяна Малкина:

вот так одна несъедобная рыбка, попавшаяся в сети не брезгливого рыбака-фбк, может на корню загубить ростки здорового миту в дремучей россии. эх

ну миту - ладно, предположим, никогда не было, нечего и затеваться, здесь вам не тут

но вот само расследование (внимательно посмотрела) лично для меня точно стало последним продуктом навального, который я (тоже неразборчивость) потребила. зарекаюсь, ага

брр. фу. жаль, нельзя мозги помыть с мылом

Об этом же пишет в своём блоге Алексей Навальный:

Я хотел бы обратить внимание, что в этой истории нас больше всего интересует Папа — госчиновник Приходько, получивший взятку.

Во вторую очередь взяткодатель — олигарх Дерипаска, компании которого получают огромные государственные субсидии.

А гражданка Рыбка — в самую последнюю очередь.

Понимаем, что есть ..эээ... объективные причины, почему к ней приковано общественное мнение, но призываем всех не терять Папу во всех этих удивительных событиях.

Что случилось с момента выхода расследования.

1. Приходько хранит гробовое молчание. Как и правительство. Как и пресс-служба правительства, они отказываются давать какие-то комментарии.

2. Пресс-служба Дерипаски выпустила адово заявление, в котором они отрицают всё и даже непонятно, что конкретно.

3. В СМИ настоящая стена молчания, непривычная даже для нас, а мы, поверьте, знаем всё о цензуре в СМИ. Напишу об этом подробнее, но напоминаю, что именно в связи с этим нам очень нужна ваша помощь с распространением ролика.

Между прочим, у Олега Дерипаски тоже есть Инстаграм!

Сергей Шмидт:

Люблю, когда жабы и гадюки любят друг друга.

Даже не знаю, за кого и болеть. Оба такие пупсики!

Леонид Волков:

Дерипаска угрожает «исками за распространение ложной информации».

Кому вот только? Увы, ни Ведомости, ни Коммерсант, ни РБК, ни Новая не написали вообще никакой информации.

А с The Guardian, Politico или Associated Press он судиться испугается...

Алексей Ковалёв:

Означающее без означаемого:

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заявления Алексея Навального в его "расследовании" о якобы имевших место незаконных действиях Олега Дерипаски лживы, бизнесмен намерен защищать свою честь и достоинство в судебном порядке, заявил РИА Новости представитель предпринимателя.

Дальше идёт полностью пресс-релиз про "лживые обвинения", про суть самих обвинений, разумеется, ни слова.

Олег Пшеничный:

Ответ Дерипаски похож на популярный комментарий в фейсбуке:

«Фотошоп!»

Даниил Кузнецов:

Мне кажется, или Дерипаска своими запретами сейчас привлечёт ещё больше внимания к расследованию Навального про рыбку?)

Определённая категория блогеров пророчит Навальному поражение в суде.

Егор Холмогоров:

Со всей этой Ганзей-Рыбкой меня прикалывают две вещи. Во-первых, это какая-то пародия на Катю Муму во всем, вплоть до нелепой лошадиной фамилии. Изменилось эза 8 лет только то, что раньше компрометировали сексом, теперь, в эпоху MeToo, обвинениями в насилии. Диана Шурыгина и Роуз Макгоуэн рулят. Впрочем тему «насилия» барышня быстро забрала назад, в свете чего получилась совсем уже в чистом виде НеМуму Ни-бе-Ни-ме.

Вторая вещь более существенная – то, что это мочилово Дерипаски, во-первых, совпадает по времени с санкционным списком, и производит впечатление спецслужбистской его отработки, а во-вторых, совпадает с IPO. Тут и новости такие прекрасные: «Британская разведка заинтересовалась IPO компании Дерипаски». Ну а дальше уже британская классика… Яхта, девочки… а, простите, у премьера Хита были мальчики.

Тут нельзя не отметить падение статуса Навального. В 2014 году, на гребне волны, он мочил олигархов прям через «Нью-Йорк Таймс» и раздавал досье о включении в списки на санкции. А сейчас вернулся к старым добрым повадкам «миноритария» как раз из времен Кати Муму и корпоративных войн. Кстати, когда Дерипаска в прошлый раз выходил на IPO Альхен его тоже мочил. И вот уже непонятно, то ли перед нами несостоявшийся будущий президент, великий крысолов и предводитель школоты, которого числят в списках Глобальных Мыслителей, то ли мелкий биржевой медведь, который за небольшую денежку берется сбить хоть по нескольку центов с акции.

Илья Ремесло:

Начнем с личности главного источника Навального.

Рыбка - девушка нетяжелого поведения, не имеющая репутации в принципе, поклонница БДСМ, неадекватная и неуравновешенная.

Вчера она записала ролик о том, что подверглась «групповому изнасилованию», а сегодня отказалась от своих слов, объявив их «троллингом». Доверять такому источнику и делать на основе ее слов «расследования»?<...>

Если говорить о фактах в расследовании Навального, то и здесь все обстоит очень печально для «расследователя».

Мы узнаем, что несколько человек находятся на яхте, в компании этой девицы (Навальный сам признает, что тут криминала нет). И что?

Но затем почему-то Навальный делает вывод, что Дерипаска давал взятку чиновнику Приходько. Чем это подтверждается, за что конкретно была взятка? Получается, все, кто присутствует на вечеринках бизнесменов – взяткодатели. Серьезно?

Навальный вообще большой любитель бросаться клеветническими обвинениями, которые он никак не может подтвердить в суде – все процессы по защите чести и достоинства он проиграл, не смог подтвердить фактами ни одно из своих «расследований».

Напомню, что в последнем «расследовании» Навальный также обвинял Усманова во взятке и изнасиловании, а в суде бездарно слился, что признали даже многие либеральные СМИ вроде Медузы.

Теперь о намерении подать в суд заявил и Дерипаска. Что же, ждем очередной порки «расследователя» в суде и криков о «кровавом режиме».

Но Олег Дерипаска уже нанёс мощнейший удар!

И история на этом явно не кончается!