В Каире госсекретарь Тиллерсон обсуждает борьбу с терроризмом

В Каире государственный секретарь США Рекс Тиллерсон встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в рамках недельной поездки на Ближний Восток. На встрече в понедельник с Шукри обсуждалась крупная военная операция, которую Египет проводит на Синае, где исламские боевики много лет ведут повстанческую деятельность.

Тиллерсон и Шукри должны провести совместную пресс-конференцию, прежде чем госсекретарь встретится с египетским президентом Абдель Аль Сисси позже в понедельник.

Вашингтон отменил часть своей ежегодной военной помощи в размере 1,3 миллиарда долларов Египту в связи с нарушениями прав человека в этой стране.

Из Египта Тиллерсон отправится в Кувейт, Иорданию, Ливан и Турцию, где будет встречаться с официальными лицами, а также делегациями из Саудовской Аравии, Эмиратов, Ирака и Сирии.