На месте падения Ан-148 найдены сотни фрагментов тел погибших

Сотрудники поисковых отрядов обнаружили на месте крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья почти 500 обломков самолета и около полутора тысяч фрагментов тел погибших. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на штаб МЧС.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение 11 февраля, направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета.

Обломки самолёта были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья на площади более 30 гектаров. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

12 февраля было объявлено об обнаружении второго бортового самописца. Продолжается расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы.