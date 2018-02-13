ЕСПЧ занял сторону российского и украинского журналистов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 13 700 евро компенсации российскому и украинскому журналистам. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Суд в Страсбурге обязал правительство России выплатить Максиму Буткевичу девять тысяч евро. Журналист украинской телекомпании "Студия 1+1" освещал саммит G8 в Санкт-Петербурге в 2006 году. Его задержали на трое суток во время демонстрации антиглобалистов.

Журналист из Краснодара Юрий Иващенко получит 4700 евро компенсации. В августе 2009 года он был остановлен российскими таможенниками на границе с Абхазией. По словам Иващенко, во время досмотра с его личного ноутбука были скопированы 34 папки, содержавшие личную информацию. Суд признал, что в отношении журналиста было нарушено его право на уважение частной и семейной жизни.

Согласно опубликованной ранее статистике, на начало 2018 года ЕСПЧ получил почти 10 тысяч жалоб на российские власти.