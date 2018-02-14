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Бывший президент Грузии Саакашвили прибыл в Нидерланды

Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды после того, как его выслали с Украины в начале этой недели. Об этом сообщило в среду голландское информационное агентство ANP.

Министерство иностранных дел Нидерландов не смогло подтвердить эти сообщения.

Саакашвили женат на нидерландской подданной Сандре Руловс.

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