Бывший президент Грузии Саакашвили прибыл в Нидерланды

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды после того, как его выслали с Украины в начале этой недели. Об этом сообщило в среду голландское информационное агентство ANP.

Министерство иностранных дел Нидерландов не смогло подтвердить эти сообщения.

Саакашвили женат на нидерландской подданной Сандре Руловс.